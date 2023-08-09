Уровень воды в Оби упал ниже критической отметки в Новосибирске

На двух остановках общественного водного транспорта — «Бибиха» и «Седова заимка» теплоходы прекратили высадку и прием пассажиров. Такое решение приняли в Министерстве транспорта Новосибирской области из-за обмеления реки Обь.

— Уровень воды упал ниже критической отметки. По данным администрации Обь-Иртышводпуть, начиная со 2 на 3 августа уровень воды резко упал на 20 см, и с тех пор продолжает снижаться, — прокомментировали в ведомстве.

В целях безопасности высаживать пассажиров теперь будут на других остановках.

Ранее редакция сообщала, что синоптики прогнозировали спад жары в конце августа. Сибиряков ждут похолодание и ночные заморозки.