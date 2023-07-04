Бойко* и Пирогова оспаривают в суде решение горсовета Новосибирска о лишении полномочий

— В Центральный суд Новосибирска подан иск о признании незаконным решения Совета депутатов о лишении депутатских полномочий Хельги Пироговой (находится в межгосударственном розыске) и Сергея Бойко* (*В апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. — Ред.), — сообщила в телеграм-канале депутат горсовета Новосибирска, представитель оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» Светлана Каверзина.

Иск подали Сергей Бойко* и Хельга Пирогова через своего защитника Ольгу Нечаеву, пояснила Infopro54 Каверзина.

Напомним, на июньской сессии городского совета обсуждался вопрос о лишении депутатских полномочий членов коалиции «Новосибирск 2020» Хельги Пироговой и Сергей Бойко*. Поводом для этого стала почерковедческая экспертиза отчетных документов депутатов.

— В протоколе отражены следующие сведения. Количество бюллетеней, полученных для голосования, 40. Количество недействительных — 1, действительных — 39. За досрочное прекращение полномочий депутата Бойко* подано 38 голосов, против — 1. За досрочное прекращение полномочий депутата Пироговой подано 38 голосов, против — 1. Протокол подписан всеми членами счетной комиссии, — говорил депутат Сергей Бондаренко, который возглавлял счетную комиссию по этому вопросу.

По словам Игоря Атякшева, главы комиссии по местному самоуправлению, комиссией было рекомендовано досрочно прекратить полномочия вышеуказанных депутатов в связи с утратой доверия. Срок их полномочий предложено завершить 4 июля 2023 года. Эта дата нужна, чтобы не нарушить трудовые права помощников депутатов.

В коалиции сразу сообщили, что Пирогова и Бойко* будут обжаловать это решение в суде.

Ранее редакция сообщала, кто из депутатов горсовета будет курировать округа депутатов, лишенных мандата.