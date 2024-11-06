В аэропорту Новосибирска попытались «купить» пограничника за 65 тысяч

В аэропорту Новосибирска два человека попытались дать взятку на пропускном пункте. Один из предполагаемых преступников помещен в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Новосибирска.

Утром 4 сентября 2024 года, в период с 5 часов 50 минут до 6 часов 10 минут, в здании аэропорта «Толмачёво» Таские Бадереддин и еще один человек, имя которого пресс-служба суда не указывает, предложили сотруднику контрольно-пропускного пункта взятку в размере 65 тысяч рублей за беспрепятственный пропуск через госграницу двух граждан Сирии.

— 31 октября 2024 года Таские Бадереддин был задержан, — говорится в сообщении Ленинского районного суда.

Сейчас он находится в СИЗО до 4 декабря. Если до 10 ноября 2024 года по делу не будет предъявлено обвинение, мера пресечения подлежит отмене.

Постановление в законную силу не вступило.

Ранее редакция сообщала о том, что арестован участник преступного сообщества, собиравшего взятки с кладбищ Новосибирска.