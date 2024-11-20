Суд вновь отказался лишать полномочий главу Убинского района Олега Конюка

Суд вновь отказался досрочно прекращать полномочия главы Убинского района Новосибирска Олега Конюка.
— Барабинским районным судом Новосибирской области повторно рассмотрено административное дело по административному иску прокурора Убинского района. В удовлетворении исковых требований отказано, —говорится в сообщении суда.
В августе 2023 года представители правоохранительных органов сообщили детали результатов прокурорской проверки деятельности главы Убинского района. Проверка показала, что в администрации работают родственники действующего главы Олега Конюка, которым он неоднократно выплачивал премии.
В связи с этим прокурор направил в районный совет депутатов представление с требованием уволить Конюка в связи с утратой доверия. Однако депутаты не приняли радикальных мер.
После этого прокурор решил обратиться в суд с требованием об отставке Конюка. Однако и в суде требования прокуратуры отвергли.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске депутатов-иноагентов досрочно лишают мандатов.
Истончик фото: администрация Убинского района
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