Суд вновь отказался лишать полномочий главу Убинского района Олега Конюка

Суд вновь отказался досрочно прекращать полномочия главы Убинского района Новосибирска Олега Конюка.

— Барабинским районным судом Новосибирской области повторно рассмотрено административное дело по административному иску прокурора Убинского района. В удовлетворении исковых требований отказано, —говорится в сообщении суда.

В августе 2023 года представители правоохранительных органов сообщили детали результатов прокурорской проверки деятельности главы Убинского района. Проверка показала, что в администрации работают родственники действующего главы Олега Конюка, которым он неоднократно выплачивал премии.

В связи с этим прокурор направил в районный совет депутатов представление с требованием уволить Конюка в связи с утратой доверия. Однако депутаты не приняли радикальных мер.

После этого прокурор решил обратиться в суд с требованием об отставке Конюка. Однако и в суде требования прокуратуры отвергли.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске депутатов-иноагентов досрочно лишают мандатов.