В Новосибирске у работодателей вырос спрос на мам в декрете

Молодые мамы с детьми становятся все более востребованными на рынке труда Новосибирска. Так, число новых вакансий с возможностью трудоустройства в декрете в городе выросло на 60% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщили аналитики сервиса Авито Работа.

На 77% чаще, чем годом ранее, женщин, недавно ставших мамами, приглашают на место менеджера по продажам. Чуть реже им предлагают должность продавца-кассира (количество предложений за год увеличилось на 62%). Это стало возможным благодаря тому, что сейчас крупные торговые сети принимают сотрудников на неполный рабочий день для утренних, дневных или вечерних смен.

Торговые представители замыкают топ профессий, доступных для мам в декрете. На таких соискателей спрос со стороны работодателей за год вырос на 61%. Дело в том, что общение с клиентами у представителей этой профессии происходит дистанционно, а значит вполне реально совмещать работу с заботами о малыше.

Ранее Новосибирская область вошла в топ-5 регионов России по уровню спроса на специалистов со знанием китайского языка. С начала 2024 года работодатели разместили в регионе более 340 объявлений, это на 52% больше, чем годом ранее.