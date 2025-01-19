Глава СК поручил возбудить дело на мать, оставившую ребенка на новосибирском вокзале

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении жительницы Иркутской области, которая бросила своего ребёнка на вокзале в Новосибирске.

Женщина оставила дочь в комнате матери и ребёнка, а сама пошла в магазин за алкоголем. Однако после употребления спиртных напитков она потеряла сознание и не могла самостоятельно передвигаться. Полицейские обнаружили её на полу, а в руках у неё была детская коляска, из которой выпала годовалая девочка. Врачи диагностировали у ребёнка ушиб лобной области и отправили его в больницу.

На мать был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Теперь в отношении неё планируется возбуждение уголовного дела.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту организована проверка, в рамках которой установлено, что женщина состоит на специальном профилактическом учете, — рассказали в следственном комитете.

Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в отношении этой женщины и представить ему доклад о проделанной работе.

Ранее редакция сообщала о том, что дело пропавшего без вести в 2015 году ребёнка возобновили в Новосибирске. 11-летний мальчик из Травного пропал, когда отвозил отходы на свалку.