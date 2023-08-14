Клининговая компания пожаловалась в УФАС на новосибирский вуз

Комиссия УФАС рассмотрела жалобу ООО «Чистая компания» на действия НГТУ НЭТИ при организации контракта на уборку и гардеробное обслуживание помещений вуза. Начальная ценой контракта составляло 115 млн рублей.

— Ведомство установило, что заказчик ограничил число участников закупки, объединив услуги по уборке и гардеробному обслуживанию, технически и функционально не связанные между собой, в один лот, — сообщила пресс-служба УФАС. — Университет не представили ведомство доказательства с чем связано такое решение. В итоге вуз был признан нарушившим закон о контрактной системе.

Ведомство также считает необходимым включить в описание объекта закупки сведения о высоте, на которой необходимо проводить влажную уборку штор и ламбрекенов. Для потенциального исполнителя при оказании услуг по контракту, подчеркнули в управлении.

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