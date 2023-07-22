В Новосибирске умер второй подросток, упавший с высоты на стройке

В Новосибирске умер второй подросток, упавший на стройке высотки на Красном проспекте.

Напомним, трагический случай произошел 15 июля на строительной площадке ЖК «Расцветай на Красном». Промышленный альпинист по договору подряда выполнял работы на высотном здании и привлек к работе своих несовершеннолетних детей 15 и 17 лет. Во время обработки швов подростки упали с высоты. Младший из братьев получил травмы несовместимые с жизнью, старшего с различными травмами увезли в больницу. О том, что он скончался, стало известно в субботу, 22 июля.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. В рамках расследования промышленного альпиниста, который привлекал к работе своих коллег, отправили под домашний арест, а прорабу коммерческой организации запретили определенные действия. Вину обвиняемые не признают.

Ранее редакция сообщала, что следователи задержали прораба, который допустил гибель 15-летнего альпиниста на стройке в Новосибирске.