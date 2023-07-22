На ремонт 6 км дороги в Куйбышевском районе выделено 208 млн рублей

В Куйбышевском районе Новосибирской области отремонтируют 6 километров дороги (от 18 до 24 километра) Куйбышев — Северное. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает — ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД НСО).

Согласно документации, подрядчику необходимо выполнить капитальный ремонт участка дороги III категории, с расчетной скоростью движения — 100 км/ч и интенсивностью движения 5–10 тысяч автомобилей в сутки. Ширина проезжей части составит 7 метров, число полос движения — 2.

Кроме того, проектом предусмотрено обустройство участка дорожными знаками, сигнальными столбиками, а также нанесение дорожной горизонтальной разметки термопластиком.

Начало работ — с даты заключения контракта, конец окончания работ — 11 октября 2024 года. Заявку можно подать до 31 июля. Начальная стоимость контракта — 208 297 306 рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области запустили интерактивную карту дорожных работ.