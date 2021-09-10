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В Новосибирской области прописывают правила аренды земли под гаражами

  • 10/09/2021, 13:52
Автор:
Новости Новосибирска
Если эти участки собственники не смогут выкупить из-за различных ограничений.

Антикоррупционную экспертизу проходит регламент, в котором прописан порядок предоставления новосибирцам госуслуги по аренде земельного участка. на котором расположен их гараж. Речь идет о тех случаях, когда на участок наложены различные ограничения и его нельзя выкупить в собственность. При этом гараж может быть как капитальным, так и нет. Обязательное условие — он должен быть возведен до дня вступления в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть до 29 декабря 2004 года.

Среди прочих условий, прописанных в документе:

— участок, находящийся в государственной собственности Новосибирской области, предоставляется гражданину в аренду без проведения торгов;

— земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;

— земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, и выделен гражданину;

— гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.

Государственную услугу предоставляет департамент имущества Новосибирской области, в том числе через МФЦ, единый портал госуслуг. В проекте регламента указан полный список документов, который потребуется от заявителя. Срок предоставления — не более чем 30 дней со дня поступления заявления. Предоставление услуги бесплатно для заявителя.

Антикоррупционная экспертиза документа продлится до 21 сентября.

Напомним, на пресс-конференции в начале сентября руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова отмечала, что на территории региона — около 700 гаражных кооперативов и около 30-50 тысяч граждан, не оформивших свои права на этот вид собственности. По ее словам, в Новосибирске много незарегистрированных гаражей в Советском районе. Речь идет об объектах, строительство которых началось в 60-70 годах. В конце августа мэрия Новосибирска приняла решение о сносе в общей сложности 130 капитальных гаражей на ул. Николаева в Академгородке, признав их самовольной постройкой. Чуть позже в этот список добавились еще несколько десятков гаражей.

Заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Александр Савоськин добавлял, что, по предварительным подсчетам, в Новосибирске около 450 гаражных кооперативов, более 65 тысяч собственников. Какое количество гаражей оформлено, мэрия будет определять путем совместных мероприятий с Росреестром. Тогда же он сообщал, что федеральный закон предусмотрел новый порядок размещения металлических гаражей как нестационарных объектов. Они будут размещаться на основании решения на использование земли или договора без предоставления в собственность земельного участка. Порядок размещения устанавливается областным правительством. Савостянов говорил, что сейчас порядок разрабатывается на региональном уровне и вскоре будет принят.

С 1 сентября в России стартовала «гаражная амнистия», которая будет действовать в течение 5 лет.

Фото: pixabay.com автор: kabe32

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Рубрики : Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги :

город
гараж
аренда участка


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