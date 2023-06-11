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Рекламным и строительным компаниям в Новосибирске сделают внушение за нецелевое использование баннера с портретом героя СВО

  • 11/06/2023, 16:51
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баннер 1
Такое поручение дали глава региона и мэр Новосибирска после появления баннера на куче строительного мусора.

Я поручил объяснить этим деятелям, в чем они неправы, сообщает в телеграмм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя скандальную ситуацию с баннером с изображением участника спецоперации.

Напомним, что накануне общественники обнаружили, что баннером с изображением героя — участника СВО укрыты контейнеры с мусором на ул. Чаплыгина. После того, как данная ситуация получила огласку, баннер с мусора убрали. Однако общественники намерены найти ответственного за инцидент.

Вызывают вопросы действия не только строителей, небрежно накинувших баннер на груду стройматериалов, но и тех, кто заказывал размещение, а также устанавливал и демонтировал его, комментирует губернатор. Не скрываю своего возмущения! Есть ли голова на плечах и сердце в груди у этих людей?!! Надеюсь, все сделали соответствующие выводы и подобных случаев впредь не повторится.

Со своей стороны, разобраться в данной ситуации поручил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, назвав её абсолютно неприемлемой, и потребовал официальных извинений от всех причастных к данному инциденту.

Несмотря на выходной, в течение часа все ответственные сотрудники были на своих рабочих местах, цитируют главу города на сайте мэрии. Мы оперативно провели расследование. В результате стало понятно, что баннер размещала федеральная рекламная компания. Затем этот баннер вместе с рядом других оптом приобрели перекупщики (все данные о них у нас есть). Потом их купила строительная компания, которая проводит ремонт дома, и рабочие, поступив совершенно не по-человечески, укрыли мусор полотнищем с портретом героя спецоперации. Это возмутительный поступок.

Ранее редакция сообщала о появлении в Новосибирске сада памяти.

Фото: скриншот видео Общероссийского народного фронта

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : увековечиванием памяти спецоперация вандализм


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