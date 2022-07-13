В Новосибирске усилили патрулирование диких пляжей

В районе Бугринского пляжа в местах, не предназначенных для купания, с сегодняшнего дня начинает действовать дополнительный спасательный патруль для пресечения несчастных случаев на воде. Как рассказывает замначальника департамента мэрии по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами Александр Ерохин, таким мерам предшествовали случившиеся на этом месте в течение недели две трагедии с гибелью молодых людей.

— На этой неделе в районе Бугринского пляжа погиб 16-летний учащийся техникума, — сообщает Ерохин. — Он пытался переплыть на остров и утонул. В понедельник на том же месте и таким же образом погиб студент вуза: переплывал на бревне на остров, упал с бревна и утонул. Это всё было за пределами пляжа.

Напомним, что в конце июня все официальные пляжи на территории Новосибирска, расположенные на берегу Обского моря подпали под санкции Роспотребнадзора ввиду несоответствия состояния воды санитарным нормам, таким образом горожане лишились разрешённых мест для купания.

— Купание мы запрещаем по определённым причинам: неровное непредсказуемое дно, наличие под водой мусора (металлоконструкций, стекла, арматуры), вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, пренебрежение мерами безопасности, купание в состоянии опьянения и отсутствие контроля за детьми со стороны родителей, — поясняют в городском руководстве.

По информации мэрии Новосибирска, в рамках месячника безопасности людей на водных объектах организована работа 13 спасательных постов и 3 подвижных оперативных групп. Выставлено 213 знаков безопасности «Купание запрещено» и 23 информационных щита. Ежедневно патрулируются 38 мест на водных объектах. Всего проведено 345 патрулирований. Проведено 2,6 тыс профилактических бесед с охватом 4,2 тыс человек. Матросами-спасателями спасены 5 человек, из них 3 — дети. Всего с начала купального сезона спасены 29 человек (10 детей). Во взаимодействии с администрациями районов и по их просьбе отделами УВД приближены маршруты патрулирования мобильных отрядов к водным объектам на территории города для обеспечения порядка и пресечения правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних. Нарушений выявлено 56, из них 18 — распитие отдыхающими спиртных напитков.

Ранее редакция сообщала, что в этом году Центральный пляж Академгородка официально работать не будет.