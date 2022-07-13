В центре Академгородка построят апартаменты

Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование в размере 2,44 млрд рублей специализированному застройщику «РНГС-Инвест» на строительство комплекса апартаментов гостиничного типа в Новосибирске.

Построить комплекс девелопер планирует в центре Академгородка на улице Кутателадзе. Общая площадь проекта составит 41,6 тыс. кв. м, а площадь апартаментов — 25 тыс. кв. м. На территории проекта также возведут подземную парковку и трансформаторную подстанцию. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 3 квартале 2025 года, сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

— Механизм проектного финансирования позволяет инвесторам успешно реализовать комплексные девелоперские проекты в различных сегментах рынка недвижимости. В лице «РНГС-Инвест» мы имеем надежного партнёра, с которым ранее запустили строительство двух жилых комплексов, а общий объем кредитования уже превысил 3 млрд рублей, —отметил управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексей Кузнецов.

По данным портала наш.дом.рф на 13 июля, в Новосибирской области возводится около 3 млн кв. м жилья, из них более 80% – с использованием счетов эскроу.

— Мы хотим обеспечить регион не только качественным и доступным жильем, но и необходимыми социальными объектами, поэтому запускаем строительство гостиницы в Новосибирске. Срок рассмотрения кредитной заявки до принятия банком положительного решения составил всего 30 дней, а финансирование включало в себя также предоставление средств на покупку земельного участка—все это является несомненным преимуществом сотрудничества с Банком ДОМ.РФ, — отметил генеральный директор СЗ «РНГС-Инвест» Виктор Якунин.

ООО СЗ «РНГС-Инвест» создан в марте 2022 года. УК — 100 тыс рублей. Собственник (100%) Владимир Фельдбуш. Ранее он входил в число владельцев компании ООО «Д54 Развитие» (ранее ООО «РНГС-Развитие»). По данным Seldon.Basis , Владимир Фельдбуш является учредителем ООО «РНГС-АИ», ООО «Сибтехносервис», ООО «СЗ РНГС». У всех компаний основная сфера деятельности — заказчик-застройщик, генподрядчик.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют строить арендные дома для студентов.