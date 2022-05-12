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В Новосибирске ускоряют сроки дорожно-ремонтных работ

  • 12/05/2022, 11:35
Автор:
новости Новосибирска
Тем более что конкурсные процедуры большей частью завершены.

Приступить к дорожному ремонту в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) и муниципальной программы — такое поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал профильному департаменту в ходе оперативного совещания. Как ранее доложил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев, изначально стартовой точкой для начала работ планировался июнь.

По объектам, по которым отыграны конкурсы, работы начинать сейчас, диспетчировать ход этих работ, заявил глава города. Пока меня настораживает информация, что с 1 июня кто-то собирается выходить. Почему не сейчас? Уже начинается самый разреженный в плане автомобилей период в городе. Им надо воспользоваться максимально, а не ждать, пока город будет наполняться автомобилями. Тем более что, по прогнозам, дождя в мае не будет.

Конечной точкой ремонтов, по информации транспортного департамента, для части объектов значился октябрь текущего года, за исключением объектов, переходящих на следующий год. Ряд объектов, контракты по которым были заключены с декабря 2021-го по январь 2022-го, предполагалось завершить в августе текущего года.

Мы принципиально пошли на то, чтобы этот срок немного сократить и не уходить в зимний период, как было в прошлом году, сообщает начальник департамента. Поэтому на ряде объектов работы начались с началом строительного сезона. Это улица Нарымская, Шевченко. По муниципальной программе из 11 объектов 8 предполагается завершить до конца августа: улица Военная, Чаплыгина, Ядринцевская, Горького, Димитрова, Станционная, Немировича-Данченко. По части объектов планируется до 1 июня подрядчиками выйти и выполнять работы на своих участках по контрактам. По 3 объектам сегодня объявляются торги: улица Ковальчука, Гусинобродское шоссе и проспект Маркса.

Напомним, что сроки дорожного ремонта уже становились поводом для критики городской исполнительной власти со стороны губернатора области, ряда депутатов и общественников. Правда, ранее речь шла о ямочном ремонте.

По информации мэрии Новосибирска, на 2022 год запанирован к ремонту 31 объект улично-дорожной сети общей протяженностью около 40 км на сумму 2,3 млрд рублей. В рамках нацпроекта БКАД к ремонту запланированы 20 объектов, из которых 4 переходящие с прошлого года (улица Кедровая, Гусинобродское шоссе, улица Станционная и дамба Октябрьского моста). В рамках муниципальной программы развития транспорта и дорожного благоустройства предполагается отремонтировать 11 объектов.

 

Ранее редакция сообщала, что на первом этапе Восточного обхода начинают бетонировать дорогу. 

Фото pixabay — PIRO4D

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт дороги город


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