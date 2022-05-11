«Сибуправтодор» сообщил об активизации работ на Восточном обходе

Основной объем работ на Восточном обходе сейчас сконцентрирован на 14-м км, в месте будущей транспортной развязки на пересечении с региональной автодорогой К19-р. На этом участке строители приступили к устройству слоёв из пескоцемента на подходах к путепроводу, продолжают бетонирование переходных плит тротуарной части и устройство водопропускных труб. В планах — до конца июня открыть движение по двум из четырёх полос путепровода, а до конца нынешнего года сооружение начнет функционировать в полном объеме, пояснили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

На участках I этапа Восточного обхода устраивают слои дорожной одежды из пескоцемента и щебеночно-песчаной смеси. Уже к концу мая планируется приступить к устройству цементобетонного покрытия.

На транспортной развязке у села Ново-Луговое (км 24) мостовики ведут омоноличивание блоков путепровода, а дорожники продолжают устройство подстилающих слоев из песка. Продолжается устройство слоев основания из ЩПС по основному ходу дороги, эти работы выполнены на участках общей протяженностью около 4,3 км. Всего на объекте работает 50 человек с привлечением 35 единиц дорожной техники.

В декабре 2021 министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский на пресс-конференции отмечал, что Федеральное управление Росавтодора отторговало строительство третьего и четвертого пусковых комплексов обхода. На четвертый необходимы чуть более 3 млрд рублей, а в бюджете области на эти цели заложены чуть более 900 млн. Для запуска четвертого пускового комплекса было необходимо около 2 млрд рублей. В марте 2022 года правительство Российской Федерации выделило 2,8 млрд рублей на строительство Восточного обхода. Тогда же сообщалось, что I этап обхода протяженностью 20 км будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

Напомним, строительство автомобильной дороги федерального значения «Восточный обход города Новосибирска» осуществляется поэтапно. I этап (км 14 – км 34) заканчивается пересечением с автомобильной дорогой межмуниципального значения «Кольцово – Академгородок». В апреле 2021 года повторно заключен Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ трех из четырёх пусковых комплексов протяженностью 10,7 км с завершением работ в 2024 году. Общая протяженность объекта составляет — 20 км. Всего в состав I этапа входит три транспортных развязки и семь мостовых сооружений длиной 1189 п.м, в том числе эстакадная часть над рекой Иня, автомобильной дорогой и железнодорожными путями общей длиной 677 п.м.

Восточный обход должен стать частью Р-256 «Чуйский тракт» и решить проблему транзита автомобильного транспорта через улицы Новосибирска с федеральных автомобильных дорог Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь». Пиковые значения интенсивности движения по этим дорогам в районе Академгородка и города Бердска достигают 50 тысяч автомобилей в сутки.

Автомобильная дорога Р-256 «Чуйский тракт» является южным подъездом к Новосибирску, международному аэропорту «Толмачево», а также прилегающим к нему транспортно-логистическим центрам.

Ранее редакция сообщала, что в области готовят проектно-сметную документацию для строительства Южного транзита.