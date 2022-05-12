Наталья Ярославцева: «вернулась на свое место»

Бывшая министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева вернулась на должность директора Новосибирского института мониторинга и развития образования и прокомментировала свое назначение.

В сфере образования она работает уже более 20 лет.

— 12 апреля я заступила на должность. Вернулась на свое место. У меня за плечами большой педагогический стаж. Сначала отработала 2 года завучем, а потом с 1991 по 2008 год работала директором в гимназии. Я отдала образованию душу, силу, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Ярославцева, директор НИМРО.

С 2010 года Наталья Ярославцева была министром культуры Новосибирской области. Она покинула должность по собственному желанию в 2013 году и возглавила Новосибирский институт мониторинга и развития образования. Наталья Ярославцева в 2018-2020 годах также руководила Общественным советом при министерстве культуры региона.

У Натальи Васильевны огромный опыт работы в сфере образования. Она кандидат педагогических наук и до того, как уйти в культуру, отработала 5 лет директором НИМРО.