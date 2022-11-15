В Новосибирске установят девять новых антивандальных остановок за 3 млн рублей

В Новосибирск до конца года привезут девять новых остановочных павильонов, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на сайт госзакупок. После установки рядом с ними появятся опрокидывающиеся урны и информационные таблички.

Начальная цена контракта оценивается в 2,925 миллиона рублей.

Отмечается, что остановочные павильоны будут защищены от вандалов. Гарантия на них действует 3 года.

Заявки можно будет подать до 21 ноября.

Ранее редакция сообщала, что мэрия решила модернизировать остановки в Новосибирске за счет инвестиционных договоров. Однако большого интереса к заключению инвестиционных договоров на модернизацию остановок в Новосибирске бизнес не проявлял.