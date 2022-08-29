Мэрия решила модернизировать остановки в Новосибирске за счет инвестиционных договоров

В департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска состоялась закрытая от СМИ встреча с предпринимателями для разъяснения условий заключения инвестиционных договоров по установке комфортных остановок. На встрече присутствовали представители предпринимательского сообщества, большая часть которых имеет торговые павильоны при остановках общественного транспорта, сообщили в пресс-центре мэрии города.

Речь шла о развитии остановочной сети за счет инвестиционных договоров. Так, в департаменте предлагают за счет частных инвестиций создавать и размещать на остановочных пунктах остановочные навесы, количество которых определяется по результатам конкурса — от 2 до 4, и павильон для оказания услуг дорожного сервиса (для коммерческого использования инвестором).

— При необходимости в рамках инвестиционного договора инвестор проведет комплекс работ по подготовке территории (выравнивание площадки, демонтаж и перенос старых остановочных навесов) для размещения объектов, — поясняет пресс-служба мэрии. — По результатам реализации проекта в собственность инвестора поступит коммерческий павильон, а в муниципальную собственность — остановочные навесы. Павильон будет размещаться и использоваться инвестором на основании соглашения об установлении сервитута, заключаемого сроком на 15 лет.

Предпринимателям предложили обращаться в департамент с письмом о намерении заключить инвестиционный договор, с указанием интересующего заявителя места размещения павильона. После рассмотрения заявки на комиссии по вопросам согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в экономику города сообщения о проведении конкурсов публикуются в Бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска и размещаются на официальном сайте города.

Напомним, вторая попытка муниципалитета найти концессионера для реализации проекта «Комфортные остановки» недавно снова провалилась.

Впрочем, большого интереса к заключению инвестиционных договоров на модернизацию остановок в Новосибирске бизнес также не проявлял. Об этом начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин говорил на встрече с предпринимателями в июне.

— Знаете, почему не идут? Сейчас это невыгодный проект, так как цены на металл, прочие материалы, необходимые для производства остановок, выросли. Плюс на предпринимателей постоянно растет нагрузка: онлайн-кассы, «Меркурий» и т. д. Также бизнес должен будет нести расходы на уборку территории, поддержание внешнего вида остановок, — поясняла исполнительный директор НОО «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. — Кроме того, у предпринимателей возникают вопросы о целесообразности участия в проекте, так как они видят, что коллеги, ранее рискнувшие поставить «умные» остановки, сейчас тоже попадают под снос. Всем нужны четкие, долгосрочные правила игры.

Витухин рекомендовал предпринимателям выйти с предложением о пересмотре параметров инвестиционного контракта и обсудить их совместно.

— Если вас не устраивает 1 к 2 (Предприниматель по контракту должен будет установить одну остановку в Новосибирске с торговой точкой и две — без. — Ред.), то давайте обсуждать варианты: 1 к 1,5 или 1 к 1, — добавил он.

На встрече, которая состоялась сегодня, по словам Наталии Кошелевой, НОО «ОПОРА РОССИИ», Ассоциации малоформатной торговли не было, официального приглашения не поступало.

— Тем не менее у меня уже есть обратная связь от участников встречи. Как сообщили коллеги, им все равно в нагрузку к коммерческому объекту предлагают несколько остановочных навесов. При этом вопрос гарантий остается открытым. Бизнес должен внести свои средства в остановки сейчас, но никто не гарантирует, что через 2-3 года его снова не попросят уйти под предлогом концессии, благоустройства и прочих причин, — поясняет собеседница редакции. — В данный момент я нахожусь в Москве. На Красной площади мы вчера видели мобильные объекты, где продается вода, кукуруза, хот-доги и т.д. То есть это неотъемлемая часть комфортной городской среды, и в столице это понимают.

По словам Наталии Кошелевой, «ОПОРА РОССИИ» намерена выйти с альтернативным предложением к мэрии Новосибирска, провести встречу и открыто обсудить со всеми заинтересованными сторонами варианты решений, которые будут интересны и городу, и бизнесу, и гражданам.

Ранее редакция рассказывала, что в мэрии Новосибирска предложили предпринимателям самим договариваться, кто будет уходить с улиц города при проведении программы благоустройства, а кто — оставаться.