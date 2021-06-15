Экс-следователю прокуратуры продлили срок домашнего ареста

Суд Центрального района Новосибирска продлил срок домашнего ареста бывшему руководителю управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области, Александре Авериной. Такое же решение было принято в отношении ещё одного фигуранта дела — директора ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрия Куклина. Об этом сообщает пресс-служба суда района.

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска продлен срок домашнего ареста в отношении Авериной А.И., на 02 месяца 00 суток, всего до 08 месяцев 21 суток, то есть до 13 августа 2021 года, с сохранением ранее установленных судом запретов, Куклина Д.В. на 02 месяца 00 суток, всего до 08 месяцев 21 суток, то есть до 13 августа 2021 года, с сохранением ранее установленных судом запретов, — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Что касается меры пресечения относительно третьего фигуранта дела — экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца, то в Центральном суде об этом пока не сообщается.

Напомним, что уголовное дело в отношении бывших работников прокуратуры и коммерсанта было возбуждено в ноябре 2020 года. Третьим фигурантом по делу проходил бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец. Изначально в отношении фигурантов в качестве меры пресечения было назначено содержание под стражей. Как ранее сообщалось, причины задержания и помещения под стражу бывших прокурорских работников могут быть связаны с уголовным делом в отношении бывшего руководителя компании «Винап» Олега Ярового.