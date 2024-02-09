В Новосибирске ужесточили приговор экс-замглавы Линево за хищение 4 миллионов

Новосибирский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего замглавы Линево Александра Емельяненко и бизнесмена Владимира Пащенко.

В августе 2023 года по приговору суда оба были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Им назначили по 4 года лишения свободы условно.

Однако и осужденные, и гособвинение с приговором не согласились и подали апелляцию.

— 7 февраля 2024 года судебная коллегия, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, частично удовлетворила апелляционное представление прокурора и изменила приговор. Емельяненко Александру назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 года 6 месяцев, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Александр Емельяненко занимал должность замглавы поселка Линево Искитимского района Новосибирской области. Вместе с директором ООО «Сервис Плюс» Владимиром Пащенко они заключили муниципальный контракт на строительство коллектора системы водоотведения и тепловых сетей. Были составлены акты о якобы выполненной работе, а выделенные 4,3 миллиона рублей были похищены.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске огласили приговор бывшему руководителю областного дома престарелых, обвиняемой в хищении более полумиллиона рублей у Министерства труда и соцразвития.