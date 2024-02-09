Парфюмеров могут обязать отчитываться о доле спирта в их продукции

Соответствующая инициатива была выдвинута Росалкогольтабакконтролем. В службе уверены, что внесение в систему маркировки «Честный знак» сведений о процентном содержании спирта в готовых товарах и о местах их производства позволит исключить производство суррогатного алкоголя, пишет РБК.

Также будут рассмотрены предложение о внедрении системы маркировки на те виды спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции, которая пока не маркируется, и возможность обязать компании установить на оборудовании для приемки этилового спирта автоматические средства измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции.

Однако эксперты, в свою очередь отмечают, что на сегодняшний день существует достаточное число всевозможных ограничений и мер контроля в отношении парфюмерно-косметической продукции, содержащей спирт. Так, исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (включает более 30 российских и международных компаний) Петр Бобровский подчеркнул, что дополнительных мер вводить ненужно.

Аналогичной точки зрения придерживается и исполнительный директор АО «Фаберлик» Алла Анникова. По ее словам, подавать информацию в «Честный знак» о спирте ненужно, так как потребителю она не нужна, а государству все сведения о производителе спирта поступают от компании через ЕГАИС.

Ранее редакция сообщала, что правила продажи алкоголя в аэропорту могут измениться.