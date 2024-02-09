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Банкам предложили платить социальный взнос за новостройки в Новосибирске

  • 09/02/2024, 14:05
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Банкам предложили платить социальный взнос за новостройки в Новосибирске
Застройщики считают, что вкладываться в создание социальной инфраструктуры новых микрорайонов должны и город, и девелоперы, и кредиторы.

Экономические показатели и активность потребителей в России сегодня находятся в прямой зависимости от действий Центробанка. Об этом на подведении итогов работы департамента строительства мэрии Новосибирска в 2023 году заявил директор по управлению инвестициями и проектами Корпорации «ЁЛКА» Максим Марков. По его словам, речь идет о кредитных ставках на которые влияет ключевая ставка, определяемая Банком России.

Решение по социальному взносу для застройщиков надеются принять весной

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— К сожалению для нас и к счастью для банковского сектора, они становятся основными выгодоприобретателями. Сегодня доходность девелоперов и банков по кредитам в рамках проектного финансирования практически сравнялись. При этом если происходит рост ставок, у девелоперов происходит рост цены квадратного метра. Если происходит рост себестоимости у застройщиков снова идет рост квадратного метра, — поясняет Марков. — Финансовые модели банков предполагают рентабельность в 20%, то есть банки нас заставляют повышать цены продаж, иначе они просто не согласуют финмодель и мы не получим проектное финансирование.

Эксперт подчеркнул, что рыночные механизмы, ранее работавшие на рынке строительства жилья, с появлением третьего лица — банков, на стороне которых играет ЦБ, — начинают девальвироваться.

— По всей видимости в ближайшие 5 лет девелоперы будут скатываться на уровень мировой модели рентабельности в 5-6%. Бизнес-модель, которая предполагает равноправные трехсторонние отношения с банковским сектором, наверное, будет забыта, — пессимистично прогнозирует Марков. — Будут банки, рядом с которыми будет строительная компания. ДОМ.РФ, видимо, эту модель сейчас тестирует. Еще раз подчеркну, банк уже регулирует стоимость денег и фактически цену квадратного метра. Плохо это или хорошо — никому неизвестно, но, по всей видимости, будет так. Жаль, что за весь этот праздник жизни заплатит потребитель. Будущее жилищного строительства на рыночных условиях будет зависеть от государства и банков. Девелоперы будут прилагать усилия, но от нас не все зависит.

Банкам предложили платить социальный взнос за новостройки в Новосибирске

Учитывая роль банковского сектора в жилищном строительстве, Максим Марков также выступил с предложением подключить банки к выплате социального взноса, необходимого для строительства в городе социальной инфраструктуры: школ и детских садов.

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Пятеро застройщиков готовы самостоятельно построить школы в Новосибирске

— Строительное сообщество, понимая нужды любимого города, все-таки проголосовало за +5 тысяч рублей с квадратного метра на социальную инфраструктуру. Очень бы хотелось, чтобы банковское сообщество, аналогичным образом как минимум отреагировало. И тоже продемонстрировало свое отношение, к, надеюсь, их любимому городу, — резюмировал эксперт.

Это предложение прокомментировал генеральный директор банка «Левобережный» Владимир Шапоренко. Он напомнил, что банковское сообщество без особого желания входило в тему проектного финансирования и счетов-эскроу. По его словам, это произошло потому, что по всей стране возникли проблемные объекты жилищного строительства. На банки возложили ответственность за ликвидацию этого бардака.

— На сегодняшний день процесс кредитования жилищного строительства отлажен. У застройщиков есть выбор банков, к которым они могут обратиться за финансированием. Сегодня предлагаются хорошие условия кредитования. Но на фоне ключевой ставки в 16% банки просто не могут вам дать заем под 10% как ранее. Я не понимаю, откуда вы взяли цифры, что банки получают такую же рентабельность, как строители, и забирают чуть ли не половину прибыли, — подчеркнул Шапоренко.

Кроме того, банкир напомнил, что 2023 год формировался за счет программ субсидирования, условия которых определяло государство.

— Если федеральные программы будут другие, то банки станут их выполнять. Что касается рентабельности, то неспроста в начале года Сбер и ВТБ возмутились, что их заставляют с нулевой рентабельностью кредитовать такие проекты, — отметил банкир.

Напомним, в мэрии Новосибирска и правительстве Новосибирской области сейчас рассматривается вопрос о введении социального взноса с квадратного метра новостройки. Предполагается, что для застройщика взнос составит 5 тысяч рублей, столько же будет платить бюджет. Средства пойдут на строительство школ и детских садов. По данным мэрии, сейчас в городе не хватает около 16 тысяч мест в школах и детсадах.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирска остановила выдачу разрешений на строительство в тех локациях, которые не обеспечены местами в школах и детских садах. 

Фото пресс-службы Минстроя Новосибирской области

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Рубрики : Финансы Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Социальные взносы для застройщиков социальная инфраструктура новостройки Новосибирска


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