Банкам предложили платить социальный взнос за новостройки в Новосибирске

Экономические показатели и активность потребителей в России сегодня находятся в прямой зависимости от действий Центробанка. Об этом на подведении итогов работы департамента строительства мэрии Новосибирска в 2023 году заявил директор по управлению инвестициями и проектами Корпорации «ЁЛКА» Максим Марков. По его словам, речь идет о кредитных ставках на которые влияет ключевая ставка, определяемая Банком России.

Решение по социальному взносу для застройщиков надеются принять весной банки нас заставляют повышать цены продаж, иначе они просто не согласуют финмодель и мы не получим проектное финансирование.

Эксперт подчеркнул, что рыночные механизмы, ранее работавшие на рынке строительства жилья, с появлением третьего лица — банков, на стороне которых играет ЦБ, — начинают девальвироваться.

— По всей видимости в ближайшие 5 лет девелоперы будут скатываться на уровень мировой модели рентабельности в 5-6%. Бизнес-модель, которая предполагает равноправные трехсторонние отношения с банковским сектором, наверное, будет забыта, — пессимистично прогнозирует Марков. — Будут банки, рядом с которыми будет строительная компания. ДОМ.РФ, видимо, эту модель сейчас тестирует. Еще раз подчеркну, банк уже регулирует стоимость денег и фактически цену квадратного метра. Плохо это или хорошо — никому неизвестно, но, по всей видимости, будет так. Жаль, что за весь этот праздник жизни заплатит потребитель. Будущее жилищного строительства на рыночных условиях будет зависеть от государства и банков. Девелоперы будут прилагать усилия, но от нас не все зависит.

Учитывая роль банковского сектора в жилищном строительстве, Максим Марков также выступил с предложением подключить банки к выплате социального взноса, необходимого для строительства в городе социальной инфраструктуры: школ и детских садов.

Это предложение прокомментировал генеральный директор банка «Левобережный» Владимир Шапоренко. Он напомнил, что банковское сообщество без особого желания входило в тему проектного финансирования и счетов-эскроу. По его словам, это произошло потому, что по всей стране возникли проблемные объекты жилищного строительства. На банки возложили ответственность за ликвидацию этого бардака.

— На сегодняшний день процесс кредитования жилищного строительства отлажен. У застройщиков есть выбор банков, к которым они могут обратиться за финансированием. Сегодня предлагаются хорошие условия кредитования. Но на фоне ключевой ставки в 16% банки просто не могут вам дать заем под 10% как ранее. Я не понимаю, откуда вы взяли цифры, что банки получают такую же рентабельность, как строители, и забирают чуть ли не половину прибыли, — подчеркнул Шапоренко.

Кроме того, банкир напомнил, что 2023 год формировался за счет программ субсидирования, условия которых определяло государство.

— Если федеральные программы будут другие, то банки станут их выполнять. Что касается рентабельности, то неспроста в начале года Сбер и ВТБ возмутились, что их заставляют с нулевой рентабельностью кредитовать такие проекты, — отметил банкир.

Напомним, в мэрии Новосибирска и правительстве Новосибирской области сейчас рассматривается вопрос о введении социального взноса с квадратного метра новостройки. Предполагается, что для застройщика взнос составит 5 тысяч рублей, столько же будет платить бюджет. Средства пойдут на строительство школ и детских садов. По данным мэрии, сейчас в городе не хватает около 16 тысяч мест в школах и детсадах.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирска остановила выдачу разрешений на строительство в тех локациях, которые не обеспечены местами в школах и детских садах.