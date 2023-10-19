В Новосибирске в 2,5 раза вырос спрос на покупку интернет-магазинов

Самыми востребованными категориями готового бизнеса на Авито в Новосибирске по итогам 9 месяцев 2023 года остаются пункты выдачи заказов, предприятия общественного питания, а также интернет-магазины. Такая тенденция, согласно исследованию, наблюдалась все 9 месяцев и сохранилась в третьем квартале текущего года.

— Суммарно на тройку лидеров приходится 52% спроса в макрокатегории «Готовый бизнес и франчайзинг», а по сравнению с прошлым годом их доля в структуре спроса увеличилась на 3 пп, — отмечает пресс-служба компании.

Самые высокие темпы роста, как и годом ранее, показали интернет-магазины: спрос на них вырос в 2,5 раза по итогам января-сентября 2023 года.

Среди лидеров также — общественное питание (рост спроса +59% год к году), красота и уход (+34%), автобизнес (+24%).

— Тренд на инвестиции в готовый бизнес и франшизы продолжает набирать обороты. Развитие собственного дела начинает всерьез восприниматься как альтернатива работе по найму и возможность для диверсификации источников доходов. Мы видим, как в последние месяцы активно растет число начинающих и опытных инвесторов, которые целенаправленно мониторят предложения в поисках перспективного объекта для приобретения, — комментирует руководитель макрокатегории «Готовый бизнес и франчайзинг» на Авито Илья Дудковский. — Основной интерес сегодня представляют компании, связанные со сферой обслуживания. Перспективными становятся инвестиции в предприятия общественного питания, медицинские центры и объекты туристической инфраструктуры.

По итогам девяти месяцев 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз на платформе в Новосибирске вырос на 23% год к году. При этом в третьем квартале рост усилился и опередил прошлогодний уровень на более чем 27%.

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