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Банк Акцепт поддержал амбиции «Главновосибирскстроя»

  • 22/11/2019, 08:00
В ноябре Новосибирская компания «Главновосибирскстрой» приобрела расположенный в Искитиме завод по производству автоклавного газобетона «Бетолекс» за 517 млн руб.

Банк Акцепт поддержал амбиции «Главновосибирскстроя»В компании считают, что сделка позволит ей войти в тройку крупнейших в России производителей газобетона.

Кредит на приобретение ранее банкротившегося завода «Бетолекс» предприятие получило в региональном банке Акцепт, взаимовыгодное сотрудничество с которым проверено десятилетиями. Банк финансировал данную сделку в полном объеме средств.

В банке Акцепт (АО) уверены, что компетентный подход к управлению производством и амбиции Главновосибирскстроя позволят нарастить объем производства газобетона и увеличить свою долю среди крупных российских производителей, учитывая тенденции роста потребности строительного рынка в автоклавном газобетоне.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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