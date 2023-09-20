В Новосибирске в этом году отремонтируют более 50 км теплосетей

«Несмотря на это, тепло во все дома подадут своевременно, – заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании по капремонту тепломагистрали на ул. Коммунистической. – Напомню, что 21 сентября в городе начинается отопительный сезон. Поэтапно будут подключены сначала социальные объекты, жилой сектор и промышленные площадки. Отдельные заявки на подключение будут обрабатываться при наличии технических возможностей. Сегодня уделяем большое значение выездным совещаниям, на которых контролируем окончание ремонтных работ на теплосетях. Объем работ – большой, более 50 километров по разным программам в этом году ремонтируют ООО «СГК» и МУП «Энергия». Основные объекты к отопительному сезону будут сданы, на трех объектах работы продолжатся и в октябре – на улицах Комбинатской, Связистов и Выборной. Подключение домов при этом не пострадает, отопление будет подаваться по временной схеме. Ремонт участка теплосети на ул. Коммунистической практически завершен».
На тепломагистрали на ул. Коммунистической протяженностью 216 м в однотрубном исчислении определено поэтапное выполнение работ. В настоящее время завершен первый этап работ, здесь уложено временное дорожное покрытие. На втором и третьих участках демонтированы железобетонные перекрытия и трубы, смонтирован трубопровод, завершается монтаж железобетонного канала.
К теплосети подключены 290 объектов – 180 многоквартирных домов, девять детских и четыре лечебных учреждения, два вуза и 95 общественных зданий.
Директор ООО «СГК» Игорь Лузанов отметил, что от надежности этого участка зависит комфорт почти 46 тысяч человек.
«Работы проводились сначала по четной стороне Красного проспекта, затем ремонтировали сам проспект, который удалось быстро и оперативно вскрыть за выходные дни, а теплосеть на нечетной стороне удалось отремонтировать, не вскрывая асфальт. На 22 сентября запланирован переход на постоянную схему теплоснабжения и до 15 октября – завершение благоустройства территории».
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска
Рубрики :
Регионы:
Теги :