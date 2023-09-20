В Новосибирске в этом году отремонтируют более 50 км теплосетей

«Несмотря на это, тепло во все дома подадут своевременно, – заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании по капремонту тепломагистрали на ул. Коммунистической. – Напомню, что 21 сентября в городе начинается отопительный сезон. Поэтапно будут подключены сначала социальные объекты, жилой сектор и промышленные площадки. Отдельные заявки на подключение будут обрабатываться при наличии технических возможностей. Сегодня уделяем большое значение выездным совещаниям, на которых контролируем окончание ремонтных работ на теплосетях. Объем работ – большой, более 50 километров по разным программам в этом году ремонтируют ООО «СГК» и МУП «Энергия». Основные объекты к отопительному сезону будут сданы, на трех объектах работы продолжатся и в октябре – на улицах Комбинатской, Связистов и Выборной. Подключение домов при этом не пострадает, отопление будет подаваться по временной схеме. Ремонт участка теплосети на ул. Коммунистической практически завершен».

На тепломагистрали на ул. Коммунистической протяженностью 216 м в однотрубном исчислении определено поэтапное выполнение работ. В настоящее время завершен первый этап работ, здесь уложено временное дорожное покрытие. На втором и третьих участках демонтированы железобетонные перекрытия и трубы, смонтирован трубопровод, завершается монтаж железобетонного канала.

К теплосети подключены 290 объектов – 180 многоквартирных домов, девять детских и четыре лечебных учреждения, два вуза и 95 общественных зданий.

Директор ООО «СГК» Игорь Лузанов отметил, что от надежности этого участка зависит комфорт почти 46 тысяч человек.