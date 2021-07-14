«Сиббиотеху» одобрили участок во второй очереди Биотехнопарка

Распоряжением губернатора Новосибирской области компании ООО «Сиббиотех» будет предоставлен земельный участок в Новосибирском районе для реализации масштабного инвестиционного проекта «Организация производства артемизинина и артемизининовой кислоты», сообщил минэкономразвития региона.

Проектом предполагается создание крупного производства артемизинина, артемизининовой кислоты и производных от артемизинина в Новосибирском районе Новосибирской области. Общая сумма капитальных вложений по всему проекту составит 0,7 млрд рублей. Его реализация позволит обеспечить за период с 2021 по 2025 годы 136,8 млн рублей налоговых платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области. В ходе реализации проекта планируется создание 36 новых рабочих мест.

Напомним, проект по созданию производства артемизинина и артемизининовой кислоты компания представила на инвестсовете региона год назад. Запуск производства был запланирован к весне 2021 года, выход на проектную мощность — весной 2022 года. План производства: 7,5 тонн артемизинина и 1,5 тонны артемизининовой кислоты в год.

В качестве мер поддержки инвестор запросил признать проект масштабным, включить его в госреестр инвестпроектов, решить вопрос с предоставлением земельного участка площадью 2 га на территории Биотехнопарка без проведения торгов, помощь в подключении к коммуникациям, а также предоставление льгот и субсидий в рамках 75-ОЗ. Директор ООО «Сиббиотех» Виталий Тирон сообщал, что компания получила гарантийное письмо от Биотехнопарка о том, что на его территории есть необходимые инфраструктурные мощности для запуска производства. Против размещения производства на территории Биотехнопарка выступил мэр Кольцово Николай Красников. Он напомнил: недавно Биотехнопарк отказался от этого участка, мотивируя это тем, что сложный природный ландшафт не позволяет проводить на нем капитальное строительство.

В итоге к марту 2021 года для инвестора нашли другой участок — 20 га на площадке, которая была подобрана Биотехнопарком вместе с «Агентством инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) и администрацией Новосибирского района как новая очередь парка. Речь идет о земельном участке площадью 30 000 кв. м рядом с поселком Мичуринский.

— В июне 2021 года мы планируем завершить концептуальное проектирование будущего завода и начать привязку к конкретному земельному участку. Сейчас мы уже провели регистрацию компании в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), а также прошли валидацию как производитель противомалярийных лекарств. Теперь подали на регистрацию EMA препараты, которые намерены производить, — рассказывал Виталий Тирон.

В марте 2021, то есть через год после представления на инвестсовете, проект «Сиббиотеха» наконец получил статус масштабного.