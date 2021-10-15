В Новосибирске в суд передано дело о похищении 25 человек

Четверо мужчин предстанут перед судом по делу о похищении людей, сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, с июля 2019 года по август 2020 года фигуранты по делу (от 26 до 43 лет) организовали группу из шести человек, которые в корыстных целях под видом реабилитации от зависимости похитили 25 человек, страдающих зависимостью от наркотиков, психотропных веществ, игровой зависимостью, а также алкогольной зависимостью.

Для того, чтобы придать видимость законной работы, они создали некоммерческую организацию и якобы оказывали моральную и психологическую помощь людям в трудной жизненной ситуации.

— Похищение людей по месту их проживания сопровождалось применением насилия и специальных средств, а также путем заманивания граждан на территорию реабилитационного центра. Фигуранты по делу намеренно вводили в заблуждение родственников потерпевших. После того, когда граждане прибывали в реабилитационный центр, их насильно захватывали и удерживали там, — сообщили в СК.

Общаться с родственниками, похищенным запрещалось. Все действия объяснялись «методикой лечения». Похищенные не могли свободно передвигаться по реабилитационному центру, так как все входы были оборудованы замками, а ключи были только у руководителей центра. Окна были без ручек, а также с решетками. В доме также были цепи и гири для связывания людей, а периметр центра охраняли собаки.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд. В СК отметили, что ранее в суд уже были направлены уголовные дела в отношении двух обвиняемых, которые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.