В Новосибирске вложат несколько миллиардов рублей в водоочистку

Муниципальное предприятие «Метро МиР» (бывшее МУП «Управление заказчика строительства подземных транспортных сооружений») готовит инвестиционную программу по строительству сооружений водоочистки полного цикла. Об этом в рамках пресс-тура в новую лабораторию водоочистки сообщил директор предприятия Александр Мысик.

— У нас сегодня оборудованы 7 водовыпусков из 54, — рассказывает Мысик. — В Москве еще меньше — 3% из более тысячи водовыпусков. Сегодня делаем инвестиционную программу, которую в октябре планируем направить в департамент по тарифам Новосибирской области. В рамках программы предусмотрено строительство еще 7 очистных сооружений. Это будут первые централизованные очистные сооружения за Уралом с циклом полной очистки.

По информации предприятия, общий объем инвестиционной программы составит около 7-8 млрд рублей. Новые очистные сооружения должны будут принимать дождевые стоки с проспекта Маркса, площади Маркса, ул. Немировича-Данченко, Блюхера, Ватутина, Стартовой. Источник инвестиций Мысик не назвал.

Стоит напомнить, что канализационная система левобережья Новосибирска оказалась в центре скандала после того, как в результате неисправности строящегося в районе будущего четвертого моста коллектора после обильных осадков в конце июня площадь Труда и прилегающие к ней улицы оказались затоплены. В настоящее время продолжаются споры ГК «ВИС» и депутата горсовета Новосибирска Александра Бурмистрова по поводу причины неисправности коллектора и качества используемых при его строительстве материалов. Как заявлял депутат, компания использует контрафактные трубы — более дешевые турецкого производства вместо заявленных по документации немецких материалов. Низкое качество материалов подтвердил впоследствии и привлеченный Бурмистровым эксперт. Данный факт опровергают в ГК ВИС и правительстве Новосибирской области. На этой неделе стороны «канализационного» конфликта намерены поучаствовать в дебатах по данным вопросам.

Кроме «Метро МиР», о программе модернизации системы водоочистки заявляли и в МУП «Горводоканал». Сейчас предприятие прорабатывает 9-летнюю программу повышения экологической эффективности, которая предусматривает техническое перевооружение существующих очистных сооружений с изменением технологии водоочистки. Объем финансирования программы, по оценке специалистов предприятия, составляет до 9 млрд рублей.