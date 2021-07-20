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В Новосибирске вложат несколько миллиардов рублей в водоочистку

  • 20/07/2021, 15:03
Автор:
Новости Новосибирска
В рамках инвестпрограммы в городе будут построены первые за Уралом сооружения полного цикла водоочистки.

Муниципальное предприятие «Метро МиР» (бывшее МУП «Управление заказчика строительства подземных транспортных сооружений») готовит инвестиционную программу по строительству сооружений водоочистки полного цикла. Об этом в рамках пресс-тура в новую лабораторию водоочистки сообщил директор предприятия Александр Мысик.

У нас сегодня оборудованы 7 водовыпусков из 54, рассказывает Мысик. В Москве еще меньше 3% из более тысячи водовыпусков. Сегодня делаем инвестиционную программу, которую в октябре планируем направить в департамент по тарифам Новосибирской области. В рамках программы предусмотрено строительство еще 7 очистных сооружений. Это будут первые централизованные очистные сооружения за Уралом с циклом полной очистки.

По информации предприятия, общий объем инвестиционной программы составит около 7-8 млрд рублей. Новые очистные сооружения должны будут принимать дождевые стоки с проспекта Маркса, площади Маркса, ул. Немировича-Данченко, Блюхера, Ватутина, Стартовой. Источник инвестиций Мысик не назвал.

Стоит напомнить, что канализационная система левобережья Новосибирска оказалась в центре скандала после того, как в результате неисправности строящегося в районе будущего четвертого моста коллектора после обильных осадков в конце июня площадь Труда и прилегающие к ней улицы оказались затоплены. В настоящее время продолжаются споры ГК «ВИС» и депутата горсовета Новосибирска Александра Бурмистрова по поводу причины неисправности коллектора и качества используемых при его строительстве материалов. Как заявлял депутат, компания использует контрафактные трубы — более дешевые турецкого производства вместо заявленных по документации немецких материалов. Низкое качество материалов подтвердил впоследствии и привлеченный Бурмистровым эксперт. Данный факт опровергают в ГК ВИС и правительстве Новосибирской области. На этой неделе стороны «канализационного» конфликта намерены поучаствовать в дебатах по данным вопросам.

Кроме «Метро МиР», о программе модернизации системы водоочистки заявляли и в МУП «Горводоканал». Сейчас предприятие прорабатывает 9-летнюю программу повышения экологической эффективности, которая предусматривает техническое перевооружение существующих очистных сооружений с изменением технологии водоочистки. Объем финансирования программы, по оценке специалистов предприятия, составляет до 9 млрд рублей.

Фото: pixabay.com автор: ronymichaud

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : очистка модернизация канализация вода


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