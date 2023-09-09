В Новосибирске водителя, наехавшего на ногу полицейскому, отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения гражданину Новосибирска Удоденко Д. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Он обвиняется в применении насилия опасного для жизни в отношении представителя власти.

По данным следствия, 28 августа прокуратура, представители администрации и сотрудники МЧС проводили проверку соблюдения требований закона о реализации нефтесодержащей продукции.

На ул. Татьяны Снежиной один из сотрудников полиции попросил предъявить документы водителя автомобиля «Лада Ларгус», который при виде должностных лиц закрылся в автомобиле.

— Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов выйти из автомобиля и предъявить документы обвиняемый умышленно начал движение транспортным средством и совершил наезд на ногу представителя власти, причинив ему физическую боль и телесные повреждения, — говорится в сообщении.

В дальнейшем водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Удоденко был задержан 9 сентября, ему предъявлено обвинение.

— Прокуратура поддержала в суде ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – добавили в прокуратуре.

Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в ведомстве.

Напомним, что на Плющихинском жилмассиве утрами местные жители регулярно видят «наливайки». Точка расположилась на улице Татьяны Снежиной, в районе дома № 48.

Ранее редакция сообщала, что на улицу Татьяны Снежиной в Новосибирске вновь вернулись заправщики-нелегалы.