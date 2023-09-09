Явка на выборах губернатора Новосибирской области на 15 часов 9 сентября превысила 15%

По состоянию на 15.00 часов 9 сентября явка на выборах губернатора Новосибирской области составляет 15,17 %, проголосовали 316 901 избиратель (без учета дистанционного голосования). Об этом сообщил областной избирком.

По данным дистанционного электронного голосования, на 15.00 в Новосибирской области проголосовали 57 280 избирателей, или 64% от участников ДЭГ. Всего на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировалось 89 117 новосибирцев.

Напомним, сегодня идет второй день выборов губернатора. По данным облизбиркома в 8.00 часов регионе открылись 1 804 постоянных избирательных участка на выборах Губернатора Новосибирской области, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения).

Явка в первый день по региону составила 10,08%, проголосовали 210 508 избирателей (без учета дистанционного голосования). Дистанционно проголосовали 45 698 избирателей, или 51% от участников ДЭГ.

Явка по городу Новосибирску 8 сентября составила 5,43% (проголосовали 63 417 избирателей). В городе по явке лидирует Железнодорожный район. В первый день голосования здесь отдали свой голос 7,12%. Меньше всего избирателей проголосовали в Первомайском, Октябрьском и Ленинском районах.

За пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду». Проголосовать можно до 8 вечера 10 сентября.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области идет второй день выборов губернатора.