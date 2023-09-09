В Новосибирской области вырос объем выведенных на рынок новостроек

В августе 2023 года на рынок Новосибирской области выведено 16 объектов от 14 застройщиков. Это 3,03 тыс. квартир совокупной площадью 151 тыс. кв. метров, сообщает Единый Ресурс Застройщиков (ЕРЗ). По этому показателю регион занимает девятое место в стране, а по площади новых объектов седьмое место. На регион пришлось 4,0% жилья, выведенного на рынок за месяц.

По сравнению с августом 2022 года количество новых объектов в регионе увеличилось на 78%. Если сравнивать этот показатель с июлем текущего года, то отмечается снижение на 58%.

Отмечается, что с начала года на рынок Новосибирской области выведено 218 объектов (на 16,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года), или 27,0 тыс. квартир площадью 1,29 млн кв. метров.

— В среднем с начала 2023 года на рынок региона ежедневно выводилось 111 квартир, что на 12% больше, чем в 2022 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Новосибирской области будет выведено 40,5 тыс. квартир, — уточнили аналитики ЕРЗ.

Они добавили, что площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с августом 2022 года увеличилась на 47%.

Больше всего новых домов появилось на рынке в Москве (28 объектов), Татарстане (25 объектов) и Краснодарском крае (22 объекта). По площади новых объектов лидируют Москва (0,77 млн кв. метров), а также Свердловская область и Татарстан (по 0,29 млн кв. метров).

Ранее редакция сообщала, что у новосибирцев растут требования к загородным домам.