На станции метро «Спортивная» опробовали эскалаторы

На станции метро «Спортивная» в тестовом режиме заработали два эскалатора. Завершить обкатку первого сектора — трёх из 12 эскалаторов — планируется в конце января. На очереди — установка перегородок с раздвижными дверями на платформах, внутренняя отделка и облицовка фасада, перечисляет пресс-центр мэрии. В пресс-релизе подчеркивается, что станция готова на 70%.

— Станция начинает приобретать свой законченный вид. Все планы по 2021 году выполнены, надеемся на некоторое опережение графика в 2022 году. Во всяком случае, станция будет сдана к сроку — началу молодёжного чемпиона мира, а заработает даже раньше, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Остались вопросы, которые требуют проработки. В частности, реконструкция эстакады. Навес над ней полностью заменят, изменится геометрия, а обзор для пассажиров останется. Также предстоит обсудить нюансы светового оформления.

Как рассказал генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов, один из трёх эскалаторов обкатку прошёл, начали тестировать второй. После новогодних праздников запустят третий.

В январе, после подачи тепла, начнётся отделка вестибюля станции гранитом, произведённым в России, Индии, Китае. В первую очередь им выложат пол и колонны.

К концу февраля на платформе завершится монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей. После этого начнутся отделочные работы. Фасад станции будет выполнен из алюминиевых перфорированных панелей, создающих эффект снежной волны. К его оформлению приступят ориентировочно в марте.