В Новосибирске восстановили улицу Толмачевскую

Ул. Толмачевская стала непредусмотренным объектом 2024 года, и она критически важна из-за высокой плотности движения. Дорожное покрытие было сильно повреждено, что значительно замедляло рост потока автомобилей и угрожало нормальному функционированию общественного транспорта. Мы решили провести капремонт именно в этом году. На осуществление работ было затрачено более 41 миллиона рублей, и всего за месяц дорога была восстановлена, отметил мэр Максим Кудрявцев.

Глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб подчеркнул, что от жителей поступило множество жалоб.

— Здесь значительный трафик, это промышленные зоны, а также люди проезжают из Новосибирского района и ЖК «Пригородный простор». Подрядчик «СтройСити» завершил ремонт и исправил ситуацию, — добавил он.

На участке длиной 1,15 км заменили асфальт и укрепили обочины. Все работы были окончены к 4 октября. Мэр Кудрявцев также отметил, что в этом году было отремонтировано почти 100 км дорог, что на 30% больше, чем в прошлом.