В Новосибирске возбудили уголовное дело за взятку

— Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело на заместителя генерального директора ООО «Шерл Транспортная компания», местного жителя, выступающего в качестве посредника в даче взятки, а также бывшего начальника одной из железнодорожных станций Новосибирска за совершение ими коррупционных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 291, ч. 1, ст. 291.1 УК РФ, — сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2020 года заместитель генерального директора ООО «Шерл ТК» за осуществление общего покровительства по службе в интересах подконтрольной ООО «Шерл ТК» компании – ООО «Герион», связанного со своевременной подачей и уборкой железнодорожных вагонов, используемых ООО «Герион», через посредника дал взятку в сумме более 70 тыс. рублей одному из начальников железнодорожной станции Новосибирска.

Преступную деятельность подозреваемых пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.

Расследование уголовного дела продолжается.