Незаконным ярмаркам в Новосибирске объявили войну

В Новосибирске продолжают ликвидировать незаконные ярмарки и мини-рынки. В частности, прекращена массовая торговля на площади Гарина-Михайловского около вокзала «Новосибирск–Главный». Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров.

— Привокзальная площадь — это лицо Новосибирска, визитная карточка для гостей города, по сути, достопримечательность, — пишет депутат. — Мое мнение: для барахолки там не место. Как мне пояснили в мэрии, территория относится к ОАО «РЖД». Я подготовил обращение к госкомпании, чтобы провели проверку управления Западно-Сибирской железной дороги. Вопросы простые: кто персонально выделил земельный участок под рынок? На каких условиях? Для чего это ОАО «РЖД»? Сообщил в управление потребительского рынка мэрии. Проезжаю мимо вокзала — рынок демонтирован. Новость хорошая. Двигаемся дальше.

— Мы видим недобросовестность предпринимателей, которые решили обвести нас вокруг пальца, — рассказывают в мэрии. — Они первые сутки стоят на муниципальной земле, тут же приезжаем, выписываем предписания, штрафы и так далее. В этот же час они перетаскивают торговые объекты на территорию ТЦ «Гранит». Ярмарка на территории любой земли — государственной, муниципальной, частной — согласовывается с мэрией. Заявиться можно не позднее чем за 30 дней до установки. К нам никто не заявлялся. Почему предприниматель, который регулярно проводит ярмарки, предпринял такие действия?

И двигаться еще есть куда. Как сообщалось, «непобедимой» пока остается ярмарка на площади Маркса в Ленинском районе. После вмешательства профильных департаментов мэрии продавцы просто перенесли свои торговые объекты на 100 м с муниципальной территории на частную, занимаемую торговым центром. В связи с этим информацию о несанкционированных ярмарках мэрия передала в прокуратуру.

Напомним, что вопрос законности ярмарок и мини-рынков уже активно обсуждался представителями депкорпуса, исполнительной власти и общественности в конце 2020 года.