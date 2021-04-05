Николай Луганский на сцене Новосибирской филармонии: карт-бланш

Он дважды выступит на сцене Государственного концертного зала имени А. М. Каца: даст сольный концерт из сочинений Рахманинова, Дебюсси и Бетховена (6 апреля) и концерт с Новосибирским симфоническим оркестром и маэстро Томасом Зандерлингом (7 апреля).

— Для нас большая удача, что у Николая Луганского карт-бланш в этом году, и он сможет приехать: исполнит сольный концерт и выступит с Новосибирским симфоническим оркестром. Это выдающееся событие,— отметил художественный руководитель фестиваля Вадим Репин.

6 апреля в исполнении Николая Луганского прозвучат семь этюдов-картин Сергея Рахманинова – одного из крупнейших русских композиторов, в музыке которого – вопреки потрясениям XX века – до последних лет жизни сохранились дух и язык романтического искусства. Также в программу вошли поздние сонаты Людвига ван Бетховена, в начале XIX века стоявшего у самых истоков романтизма. В сочинениях, написанных им в поздние годы, на смену бунтарству против самой судьбы, ставшему в веках символом бетховенской музыки, пришли философская глубина, созерцательность, а порой – будто бы выход за пределы видимого мира.

7 апреля фестиваль продолжится выступлением пианиста с Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением Томаса Зандерлинга. Концерт посвящен музыке Иоганнеса Брамса: Николай Луганский сыграет Второй фортепианный концерт – сочинение, которое приобрело популярность уже при жизни композитора и которое он сам исполнял и как солист, и как дирижер. Наряду с этой партитурой в этот вечер также прозвучит последняя, Четвертая симфония Брамса – еще одно зрелое сочинение признанного мастера. Вопреки всем традициям оно завершается трагическим финалом, величественно венчающим не только этот цикл, но и все симфоническое наследие автора. Новосибирский симфонический оркестр и маэстро Зандерлинг, недавно с успехом выступившие в московском зале «Зарядье» в рамках юбилейного сезона, готовят свою интерпретацию этого выдающегося произведения.