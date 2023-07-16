Следователи ищут женщину, которая ударила ребенка в магазине в Новосибирске (видео)

Судя по видео с камеры магазина, размещенному в сети, 9-летняя девочка с подругой находилась в одном из магазинов Железнодорожного района. Неожиданно к ней подошла женщина и толкнула ребенка головой в витрину. Проходивший мимо мужчина не среагировал.

— В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки, — сообщила пресс-служба СК. — В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Позже следователи обратились к новосибирцам с просьбой оказать помощь в установлении личности женщины.

— В настоящее время следствие устанавливает личность женщины которая изображена на видеозаписи. Предполагаемый возраст женщины 50-55 лет, славянской внешности, рост около 160 см, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что в отношении новосибирского полицейского, сбившего на самокате ребенка, пройдет служебная проверка.