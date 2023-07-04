Бастрыкин взял под свой контроль дело о смерти 3-хлетней девочки в больнице Новосибирска

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталия Зарипова по материалу проверки о смерти трехлетней девочки в больнице в больнице. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

К Александру Бастрыкину на страницу «ВКонтакте» обратилась жительница города Новосибирска. В декабре прошлого года в больнице скончалась ее трехлетняя дочь, что, по мнению заявительницы, произошло в результате некачественного оказания ей медицинской помощи. По ее словам, до настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены.

Следственным управлением СК России по Новосибирской области организована проверка и комиссионная судебно-медицинская экспертиза в ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации».

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее редакция сообщала, что глава Следственного комитета взял под контроль ситуацию со смертью детей в новосибирском роддоме.