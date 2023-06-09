В Новосибирске возбуждено уголовное дело после травмирования детей на аттракционе

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщили в СК России по Новосибирской области.

— По предварительным данным следствия, вечером 8 июня 2023 года в парке развлечений в Центральном районе города Новосибирска во время движения аттракциона девочки в возрасте 6-ти и 11-ти лет из-за резкого экстренного торможения ударились об элементы карусели, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в результате дети получили различные травмы и были доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.

— В ходе предварительного следствия предстоит изучить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям всех лиц на предмет надлежащего оказания развлекательных услуг, — добавили в следственном комитете.

Ведется расследование.

В настоящее время, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает 331 локация с аттракционами. В прокуратуре пока не прокомментировали вопрос Infopro54 о том последуют ли после происшествия в Центральном парке проверки других аттракционов Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске с Михайловской набережной исчезла карусель за пять миллионов рублей.