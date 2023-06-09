Земля на полях Новосибирской области прогревалась до 65 градусов

— В этом году посевная проходила в аномальных условиях. Сроки начала работ были сдвинуты из-за того, что средние температуры апреля были минусовые — около — 1,9 градуса. В прошлом году — +3,6 градусов. Это очень существенное отклонение. При этом осадков выпала экстремально мало, то есть мы наблюдали очень существенное отклонение от нормы, — сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

— Почвы прогревались до 65 градусов. Об этому у нас есть подтверждение от метеорологов, аграриев. Мы знаем, что при 55 градусах происходит коагуляция белков и отмирание тканей. На черной незакрытой почве, на всходах, это приводило к повреждению посевов яровых и зерновых культур. Но там образуется перетяжка и растение еще 2-3 дня может пережить, за счет запаса пластических веществ образовать зерновки, — говорит чиновник — А что касается двудольных культур, например, масличного льна, то здесь растение отмирает и погибает.

Министр подчеркнул, что крайне-жесткая весенне-летняя засуха, экстремально высокие температуры, которые держались в течение недели, высокая солнечная инсоляция, стали критическими для многих растений.

Самой пострадавшей культурой из-за весенне-летней засухи 2023 года оказался лен масличный. Кроме того, аграрии планируют пересевать часть зерновых, а также кормовых культур, так что в итоге урожай 2023 года может упасть не сильно, хотя уже понятно, что рекордов 2022 и 2023 года добиться не удастся.

— Однако, пересев — это дополнительные расходы аграриев. На мой взгляд, в среднем посевная из-за погодных условий подорожала на 7-8%. Но сейчас, скорее, речь идет о минимизации ущерба от погодных условий, — говорит Лещенко.

На сегодняшний день в 6 районах области введен режим чрезвычайной ситуации, рассматривают возможность введения еще три, плюс два района готовят документы для введения (Венгеровский и Коченевский). Масштабы бедствия для посевов уточняются.

По его словам, похожие погодные условия в регионе фиксировались в 2012 году, но без жестких температурных аномалий. А в целом посевная 2023 года по погодным условиям в области оказалась наиболее приближена к посевной 1951 года.

Ранее редакция сообщала о том, что ситуация с заготовкой кормов в Новосибирской области — катастрофическая.