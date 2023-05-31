В Новосибирске возник пожар на крыше строящегося здания в жилмассиве «Европейский берег»

В Новосибирске возник пожар на крыше строящегося здания на ул Большевистская, сообщает АСТ-54 ВКонтакте. Со ссылкой на МЧС по Новосибирской области издание отмечает, что на кровле восьмиэтажного дома загорелись строительные материалы на площади 20 кв метров.

— На данный момент пожар локализован, принимаются меры по ликвидации возгорания. По оперативным данным, пострадавших нет, — уточнили в пресс-службе МЧС области.

Судя по фото, размещенным в соцсетях, пожар произошел на доме, который строит один из крупнейших девелоперов Новосибирска — компания «Брусника», жилмассив «Европейский берег».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске горел четвертый мост.