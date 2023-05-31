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Дом защитницы болота Кучино могут пустить с молотка из-за попытки остановить разработку недр

  • 31/05/2023, 12:55
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Дом защитницы болота Кучино могут пустить с молотка из-за попытки остановить разработку недр
Анастасия Сергеева проиграла суд с разработчиком песчаного карьера и должна оплатить судебные издержки.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете действий по регистрации с принадлежащим Анастасии Сергеевой имуществом. Она должна заплатить около 80 тысяч рублей. Это расходы на юристов в размере 40 тысяч рублей и расходы за назначенную судом экспертизу в размере 71 801,83 рубля. Череда акций протеста в микрорайоне «Балластный карьер» против добычи песка на месторождении «Кучино» привела к борьбе в судах. Люди, проживающие по соседству с песчаным карьером, обратились к Фемиде. Однако все разбирательства завершились в пользу разработчика недр ООО «Старица».

—  После вступления решения в силу Сергеева должна была выплатить ООО «Старица» 111 801, 83 рубля, чего она добровольно не сделала в полном объеме. В случае непогашения должницей оставшейся суммы долга 78 747,09 рубля земельный участок и дом на нем, расположенные в городе Новосибирске, выставят на торги, — сообщает управление судебного департамента Новосибирской области.

Напомним, что судебное разбирательство по искам активистов Анастасии Сергеевой, Галины Бурсяниной, Ирины Зуевой и Надежды Худяковой началось в 2020 году. Тогда Колыванский районный суд отказал им в удовлетворении исковых требований к Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области о признании незаконной выдачи ООО «Старица» лицензии на пользование недрами. Площадь участка составила 26,7 га. Истцы настаивали, что не было учтено наличие жилой застройки и обязательные требования по санитарно-защитной зоне.

—  Суд, исследовав доказательства по делу, в том числе и то, что проект санитарно-защитной зоны в установленном законом порядке прошел государственную экспертизу, в связи с чем получено положительное экспертное заключение, выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» посчитал, что в действиях госоргана нарушений нет, и в иске отказал, — добавили в управлении судебного департамента региона.

Решение устояло и в вышестоящей инстанции. Был подан новый иск в Новосибирский районный суд. После этого работы на карьере «Кучино» были остановлены. Суд мотивировал решение выводами экспертов о том, что даже однократное превышение уровня шума от работы на карьере, нарушает конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду. Новосибирский областной суд по результатам назначенной им экспертизы, которая сделала выводы об отсутствии превышений уровня шума на участке недр. Работы по добыче песка возобновились.

Ранее редакция писала, что ущерб от простоя техники из-за протеста общественников ООО «Старица» оценила более чем в 1 миллион рублей. Взыскивать эту сумму разработчик недр не стал.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : ЦУР Общество Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд над экозащитницей Старица разработка карьера


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