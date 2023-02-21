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В Новосибирске горел четвертый мост

  • 21/02/2023, 10:05
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В Новосибирске горел четвертый мост
На высоте 106 метров произошло возгорание деревянной опалубки.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, вечером 20 февраля на номер 101 поступило сообщение о пожаре на строящемся в Новосибирске мосту – Центральном. Горела деревянная опалубка моста на высоте 106 метров.

— Пожарным понадобилось 36 минут, чтобы при помощи подъемного крана и порошковых огнетушителей ликвидировать возгорание, — говорится в телеграм-канале ведомства. — Предварительно площадь горения составила 15 квадратных метров.

В ликвидации пожара были задействованы 21 человек личного состава и шесть единиц техники, в том числе автомобильный коленчатый подъемник, добавили в региональном ГУ МЧС.

Ранее редакция сообщала, что количество погибших после взрыва газа в новосибирской пятиэтажке выросло до 14.

Фото с телеграм-канала ГУ МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Четвертый мост пожар на четвертом мосту инцидент ГУ МЧС по НСО


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