В Новосибирске горел четвертый мост

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, вечером 20 февраля на номер 101 поступило сообщение о пожаре на строящемся в Новосибирске мосту – Центральном. Горела деревянная опалубка моста на высоте 106 метров.

— Пожарным понадобилось 36 минут, чтобы при помощи подъемного крана и порошковых огнетушителей ликвидировать возгорание, — говорится в телеграм-канале ведомства. — Предварительно площадь горения составила 15 квадратных метров.

В ликвидации пожара были задействованы 21 человек личного состава и шесть единиц техники, в том числе автомобильный коленчатый подъемник, добавили в региональном ГУ МЧС.

Ранее редакция сообщала, что количество погибших после взрыва газа в новосибирской пятиэтажке выросло до 14.

Фото с телеграм-канала ГУ МЧС по Новосибирской области