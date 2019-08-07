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В Новосибирске возводится дом клубного семейного формата

Об успешности и востребованности проектов ГК «Расцветай» цифры говорят сами за себя. Почти за год застройщик в 2,5 раза увеличил долю своего присутствия на рынке: с 1,95 % до 5,34%*. 
  • 07/08/2019, 10:10
В Новосибирске возводится дом клубного семейного формата
При строительстве жилых объектов «комфорт+» ГК «Расцветай» использует только надежные высококачественные материалы, Дом на Федосеева является тому примером.

Сейчас в портфеле компании шесть строящихся жилых комплексов в Новосибирской и Московской областях. Один из них — Дом на Федосеева новый проект ГК «Расцветай» в сегменте «комфорт+». Срок окончания строительства и сдача квартир в эксплуатацию намечены на 3 квартал 2020 года.

Дом на Федосеева жилой объект средней переменной этажности, состоящий из 5-ти и 8-ми этажной блок-секций. Дом рассчитан всего на 74 квартиры. Столь небольшое количество жильцов, по сравнению с многоэтажным жилым объектом, расположенным на такой же площади застройки, сохраняет ощущение приватности личного пространства, делает проживание более комфортным и уютным, а также способствует формированию добрососедских отношений.

Внутренняя территория дома организована в соответствии с концепцией «двор без машин» и защищена от внешнего окружения. Проектом предусмотрены подземный и наземный паркинг, пространство для игр с детьми, занятий спортом и семейного отдыха.

При строительстве жилых объектов «комфорт+» ГК «Расцветай» использует только надежные высококачественные материалы, Дом на Федосеева является тому примером. Его фасад сделан из облицовочного кирпича, имеющего ряд преимуществ. Это морозоустойчивость, низкое водопоглощение, устойчивость к внешним разрушающим факторам и эстетичность (с его ровной и немного блестящей поверхностью). Как известно, кирпич — лучший материал, чтобы удержать тепло в доме зимой и прохладу летом. Поэтому, помимо защиты здания и внешней красоты, использование этого изделия позволяет сохранять высокую теплоизоляцию дома. 

В Новосибирске возводится дом клубного семейного формата

Дом на Федосеева имеет транспортную развязку, которая будет удобна как автомобилистам, так и пользователям общественного транспорта. Без пробок можно выехать на магистральные улицы Фрунзе и Бориса Богаткова. А благодаря разветвленной сети общественного транспорта, включающей станции метро «Березовая Роща» и «Золотая Нива», расположенные от жилого объекта в 15 минутах ходьбы, можно быстро добраться до любой точки города.

Важно и то, что Октябрьский район обладает развитой инфраструктурой детских образовательных учреждений. В шаговой доступности от Дома на Федосеева три детских сада и несколько школ, отвечающих всем современным образовательным стандартам. К примеру, ученики средней школы №186 из года в год становятся победителями районных и городских олимпиад и успешно поступают в лучшие вузы Новосибирска, а гимназия № 11 в 2016-ом вошла в топ лучших 500 школ России. 

В 300 метрах от Дома на Федосеева расположен торгово-развлекательный центр «Сибирский Молл»: кинотеатр, детская площадка, постоянное проведение творческих мастер-классов, обновленный фуд-корт, гипермаркет «Ашан» — все это решит вопрос как с организацией интересного досуга, так и сэкономит время на покупки. 

О квартирографии нового проекта: в Доме на Федосеева в основном представлены двух-и трехкомнатные квартиры площадью 55 до 84 кв. м, в которых функциональные планировочные решения позволят каждому члену семьи иметь уютное личное пространство. Широкие светлые комнаты, просторные кухни, зонирование жилого помещения на общие и приватные зоны, места для хранения сезонных вещей — все это делает квартиры ГК «Расцветай» комфортными для проживания и востребованными в инвестиционно-привлекательном плане.

Стройплощадка Дома на Федосеева

Стройплощадка Дома на Федосеева

Приобретая квартиры в ГК «Расцветай», новоселы будут пользоваться всеми достоинствами современного жилья, а также автоматически станут инвесторами объектов с растущей капитализацией. Как показывает практика, на разных стадиях строительства жилья ГК «Расцветай» увеличивается его рыночная стоимость. Так, например, в Доме на Березовой роще, сданном в конце 2018 года, цены на однокомнатные квартиры за 18 месяцев поднялись в 2 раза, на двухкомнатные студии — на 56%. В Доме на Золотой ниве однокомнатные показали ценовой рост на 84%, трехкомнатные — на 125%.

Локация Дома на Федосеева — востребованное место, застроенное домами повышенной этажности, но уникальность предложения от ГК «Расцветай» в том, что это единственный объект средней этажности. Дом на Федосеева — не только выгодное вложение денежных средств, но и возможность приобрести квартиры «комфорт+» в новом объекте от надежного застройщика.  На данный момент на стройплощадке Дома на Федосеева выполнено бетонирование фундаментной плиты и армирование наружных и внутренних стен. Идут работы по устройству монолитного перекрытия и монтажу опалубки первого этажа.

ГК «Расцветай»

отдел продаж: +7 (383) 255-88-22

офис на стройплощадке: ул. Федосеева, 12 стр.

головной офис: ул. Фрунзе, 228, офис № 1

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева».

Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

* По данным ГК «ЁЛКА девелопмент» . Фото предоставлено ГК «Расцветай»

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