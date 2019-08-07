На набережной откроется новое колесо обозрения

Высота нового колеса почти 70 метров в наивысшей точке, диаметр – около 60 метров, на нем установлено 30 шестиместных кабинок. Точка обзора нового колеса на 50 метров выше по сравнению со старым, которое стоит в низине на набережной, сообщает пресс-секретарь проекта Ксения Эрдман.

В основании колеса обозрения расположено здание, которое станет частью развлекательного комплекса и центром семейного отдыха. Познакомиться с наполнением «фундамента» колеса можно будет также на пресс-открытии.

Режим обкатки колеса начнется 7 августа и продлится до 15 августа, после этого на аттракцион откроют доступ посетителям. Он будет работать круглый год.

Ранее сообщалось, что сметная стоимость строительства объекта 130 млн руб, а в здании-платформе планировалось организовать выставочное пространство. Со-инвестор проекта директор ООО «Круг» Роман Казак сообщал, что новосибирское колесо обозрения станет четвёртым по величине в России и крупнейшим за Уралом.

Фото Евгении Серёгиной