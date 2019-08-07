«НЗИВ» увеличивает ассортимент гражданской продукции

АО «Новосибирский завод искусственного волокна» («НЗИВ», входит в Холдинга АО «НПК «Техмаш» Госкорпорации Ростех) запустил новое оборудование для производства полимерной тары. В цехе по производству изделий из пластмасс установлены четыре комплекта высокотехнологического оборудования: скоростные термопластавтоматы для тонкостенного литья, периферийное оборудование и роботы. На данном оборудовании завод планирует выпускать полимерные изделия, предназначенные для упаковывания, транспортирования и хранения пищевой, химической и другой продукции промышленного назначения, сообщает пресс-служба НЗИВа. Объем инвестиций в проект на заводе не озвучивают.

— Рынок стремительно меняется. Появляется все больше отечественных производителей, продукция которых не уступает мировым аналогам. Наше предприятие также осуществляет техперевооружение действующего цеха по производству изделий из пластмасс, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, востребованную на рынке, — комментирует генеральный директор АО «НЗИВ» Рустам Исмайлов. — Установив высокотехнологичные термопластавтоматы, позволяющие выпускать продукцию, не уступающую по качеству импортной, мы значительно увеличим объем выпуска продукции и ежегодную выручку предприятия.

Новое оборудование позволит предприятию улучшить качество выпускаемой продукции, которая не будет уступать европейским образцам. Кроме того, позволит сократить цикл литья в 1,5 – 2 раза в отличие от предыдущих термопластавтоматов, используемых на предприятии.

В планах завода закупка еще пяти комплектов специализированных термопластавтоматов, с помощью которых цех по производству пластмасс «НЗИВа» не только увеличит объем производства, но и расширит номенклатуру выпускаемой продукции.

АО «Новосибирский завод искусственного волокна» — предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ. Является одним из ведущих производителей изделий из пластмасс хозяйственного и производственно- технического назначения в Сибирском федеральном округе. Выпускает полимерную тару с 1985 года. Сейчас в номенклатуре: тара для пищевой, строительной и лакокрасочной промышленности емкостью от 0,050 до 32,0 л. Кроме того, завод серийно производит снаряды реактивных систем залпового огня последнего поколения — «Смерч», неуправляемых авиационных ракет С-13. Еще один из основных профилей завода – производство промышленных взрывчатых веществ, применяемых в геофизики, геологоразведки, в ведение взрывных работ на открытой горной поверхности, а также промежуточных шашек-детонаторов. В области гражданской продукции: производство изделий из пластмассы, деревообработка, металлообработка. На момент публикации материала редакции не удалось уточнить долю гражданской продукции на «НЗИВе» на сегодняшний день, и после запуска нового оборудования для производства изделий из пластмасс.

Фото предоставлено пресс-службой АО «НЗИВ»