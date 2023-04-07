В Новосибирске впервые пройдет фестиваль-выставка животных из приютов WOOF

Благотворительный фестиваль WOOF пройдет в Новосибирске 22 и 23 апреля – 40 собак и 70 кошек приедут в лофт-парк «Подземка» в поисках своей семьи. Задача фестиваля – найти дом животным из приютов, познакомить жителей города с проблемой и рассказать о возможности помочь бездомным кошкам и собакам простыми способами.

Проведение фестиваля стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов, генерального партнера Brit и бренда «Сибирская кошка». Все животные-участники фестиваля привиты, стерилизованы, обработаны от паразитов и пристраиваются строго по договору ответственного содержания. Гостей ждут фото-зона, мастер-классы, фотовыставка и зона с активностями для детей, а бренды Brit и «Сибирская кошка» подготовили подарки для новых владельцев животных.

«На фестивале WOOF гости в комфортной обстановке могут не только приобщиться к общему делу, но и больше узнать о социальной проблеме своего города – бездомных животных. Каждое животное сопровождает опекун – человек, который знает всё про его характер и прошлое и подробно расскажет об особенностях. Мы надеемся, что первый фестиваль WOOF в Новосибирске пройдет с пользой и порадует гостей. Вместе мы сделаем много добрых дел для обитателей приютов», – комментирует президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.

На мероприятии будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам. Актуальные нужды:

сухой корм, консервы

пелёнки

миски

Поэтому даже если вы не можете взять питомца домой – приходите, чтобы почувствовать особенную душевную атмосферу фестиваля WOOF и прикоснуться к добрым делам.

Выставка собак: 22 апреля с 11:00 до 19:00

Выставка кошек: 23 апреля с 11:00 до 19:00

Адрес: г. Новосибирск, лофт-парк «Подземка», Красный просп., 161

Вход: свободный

Возраст: 0+

Фото предоставлено организатором