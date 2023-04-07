Деформацию коллектора на площади Труда исправит «Комбест»

В Новосибирске нашли подрядчика, который устранит деформацию канализационного коллектора в зоне строительства четвёртого моста на площади Труда. Им стало ООО Фирма «Комбест», говорится на сайте госзакупок. Компания была единственным участником аукциона и выполнит работы за 15,4 млн рублей (начальная стоимость контракта). Финансировать строительство будут из регионального бюджета.

В описании закупки сказано, что подрядчику нужно исправить деформацию коллектора бытовой канализации. На ранее проложенной стеклопластиковой трубы диаметром два метра подрядчик должен соорудить железобетонную обойму на участке протяжённостью 24,2 метра. Глубина расположения коллектора от существующей поверхности грунта до лотковой части – 8,5 метра. Размер конструкции — 2,8 на 2,8 метра. Все работы подрядчик должен завершить до 30 июня 2023 года.

Отметим, что это уже четвертая попытка найти подрядчика на устранение деформации коллектора. Первые два аукциона были объявлены ГКУ Новосибирской области «Мост» в августе и сентябре 2022 года. Тогда начальная цена контракта составляла 6,5 млн рублей и 10, 7 млн рублей соответственно. На торги не поступило ни одной заявки. Третий аукцион, проходил уже в январе 2023 года. Начальная цена контракта составляла 16,3 млн рублей. Желающих провести ремонт коллектора снова не нашлось.

Напомним, новосибирская мостовая концессия реализуется группой «ВИС» при софинансировании из федерального бюджета. Работы планируется завершить в конце 2023 года. Общая протяжённость создаваемой дорожной инфраструктуры составляет более 5 километров, 3,5 из которых — автомобильные подходы к мосту с комплексами транспортных развязок.

Стоит также отметить, что на площади Труда после сильных дождей регулярно возникает подтопление участков дороги.

По данным Seldon Basis, ООО Фирма «Комбест» создана в 2012 году в Новосибирске. Основной вид деятельности — Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Собственник компании и генеральный директор — Наталья Ланкевич. Согласно отчетности компании за 2021 год, выручка составила 64,6 млн рублей (в 2020 году — 30,6 млн рублей), чистая прибыль — 2,1 млн рублей (в 2020 году — 1,1 млн рублей).

Ранее редакция рассказывала, что на левом берегу на мостах этим летом ожидаются большие пробки.