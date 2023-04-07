Закон об уголовной ответственности за сбор краснокнижных растений и грибов принят сразу в двух чтениях

Составы уголовных преступлений, а также наказания теперь устанавливаются по аналогии со статьей о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

Отмечается, что к уголовной ответственности не будут привлекать за преступление по неосторожности — только с преднамеренным умыслом.

Согласно ожиданиям, реализация законопроекта должна повысить эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира в стране и будет способствовать сохранению уникального биологического разнообразия в РФ, пояснил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству, соавтор принятого закона Павел Крашенинников.

Принятый проект закона предполагает унифицировать подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов и теперь — объектов растительного мира, дополнив УК РФ статьей 260.1.

Напомним, что до настоящего времени в стране за подобные правонарушения грозили только штрафы в размере до 5 тыс. для граждан и до 1 млн рублей для организаций.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили продлить майские праздники.

Фото с сайта Госдумы