При проверке новосибирских ТЦ выявлены нарушения масочного режима

Специалисты минпромторга Новосибирской области и регионального управления Роспотребнадзора провели проверку соблюдения масочного режима и санитарно-эпидемиологических норм в торговых центрах «МЕГА», «Версаль», «Сибирский Молл», «СанСити», «Галерея».

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, с 13 по 19 мая рейд прошёл на 106 объектах торговых центров.

— В трех из пяти торговых цетрах выявлены нарушения масочного режима и СанПин норм. Минпромторгом региона возбуждено одно административное производство по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, Роспотребнадзором по Новосибирской области возбуждено три административных производства по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, — рассказали в пресс-службе областного правительства.

Также проверено два отдельно стоящих объекта, в которых проверено 10 субъектов, в пяти из которых выявлены нарушения масочного режима и СанПин норм.

— Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства региона возбуждено одно административное производство по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, Роспотребнадзором по Новосибирской области возбуждено четыре административных производства по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Итого в ходе проведения совместных мероприятий возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ и семь дел об административных правонарушениях по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.